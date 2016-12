Atalanta, ag. Gagliardini: "Nel ruolo il miglior giovane finora. Il futuro è suo"

Giuseppe Riso, agente di Roberto Gagliardini, ha parlato del futuro del proprio assistito intervistato da Il Messaggero: "Parliamo di un giocatore dal futuro assicurato, uno dei migliori della squadra di Gasperini. È il giovane che ha fatto meglio nel ruolo in questa prima parte di stagione. Inter, Roma e Juventus stanno cercando un centrocampista centrale e si rinforzeranno in mezzo al campo, ma non solo".