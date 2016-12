Atalanta, Cabezas: "Non credo che il club mi ceda"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il laterale ecuadoregno dell'Atalanta, Bryan Cabezas, in una conferenza stampa, ha parlato della sua esperienza in Europa, la prima della sua carriera. "Non ho ancora giocato, stavo per debuttare ma poi ho avuto un infortunio che è durato un mese e mezzo. Sono motivato, mi alleno tutti i giorni per migliorare e correggere i miei difetti. Non penso che la dirigenza voglia cedermi, adesso mi sto adattando al clima, alla lingua e agli allenamenti. Quando avrò un'opportunità vedrò di sfruttarla".