Atalanta, Caldara: "La Juve non sbaglia due gare di fila"

Il difensore dell'Atalanta, Mattia Caldara, ha parlato ai microfoni di Tuttosport anche di Juventus e di chi andrà a incrociare nella sua carriera in bianconero. "Rugani ha la mia età ma è molto più avanti di me, gran difensore, potrò imparare tanto da lui. La Juve non sbaglia mai due partite di fila, mentre Napoli e Roma concedono più punti agli altri. In camera avevo il poster di Chiellini, anche se il mio idolo è Nesta".