Atalanta, Caldara: "Ottima stagione? Contano solo queste ultime gare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro la Roma valida per la 32esima giornata di Serie A: "Abbiamo tutti voglia di dare un grande contributo, sarà una gara complicata, ma proveremo a fare il massimo. Sicuramente la nostra è un'ottima stagione, ma queste ultime sette gare sono le più importanti. Altrimenti, il percorso fatto fin qui non sarà servito a nulla. Dobbiamo conquistare punti per centrare l'Europa".