Atalanta, Caldara: "Siamo convinti di arrivare in Europa"

Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Tuttosport circa il suo passaggio alla Juventus, valutato quasi 25 milioni di euro. "È una responsabilità in più, so che per arrivare lì devo migliorare e dimostrare di valere tutti quei soldi. Siamo convinti di potere arrivare in Europa, pur sapendo che sarà difficile. Correremo finché avremo gambe, il gruppo è solido, non ci sono invidie. L'allenatore a gennaio è stato chiaro. Chi resta deve avere la testa per gli obiettivi".