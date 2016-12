Atalanta, dalle stalle alle stelle: Gasperini leader della Dea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal possibile esonero agli elogi di tutto il mondo del calcio. Il percorso di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta è stato a dir poco complicato e la gara con il Napoli è stata la chiave di volta della stagione. Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia c'era tutta la dirigenza dell'Atalanta, pronta a cambiare guida tecnica in caso di sconfitta. Gasperini ha stupito tutti, mandando in campo tanti giovani talenti, ed ha avuto ragione. Gol di Petagna e vittoria dell'Atalanta, con la Dea che ha iniziato ad inanellare una serie di vittorie in fila che l'hanno portata a chiudere il 2016 al sesto posto con ben 32 punti. Tanti giovani lanciati da Gasperini, come Kessiè, Caldara e Gagliardini, tutti già finiti nel mirino delle grandi del calcio italiano e non solo.