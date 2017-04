Atalanta, Gasp: "Lusingato dai rumors sulla Roma ma qui sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, riportata da Vocegiallorossa.it, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo futuro. "Contatti con la Roma? Lusingato lo sarei indubbiamente, la Roma è una grande squadra, da anni con tanto merito di Spalletti ottiene posti importanti in classifica. Detto questo, mi sono ripromesso di non essere la seconda-terza-quarta scelta. Per me l’Atalanta è una scelta importante, una possibilità di continuare un progetto. Sono legato contrattualmente all’Atalanta, credo tanto che potremo continuare e prolungare il rapporto".