Atalanta, Gasperini: "In questo momento dobbiamo far punti dove possiamo"

Atalanta-Cagliari 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Non abbiamo rischiato nulla. Noi in questo momento dobbiamo pensare a fare punti dove possiamo, stiamo cercando di continuare con il nostro passo. Panchina della Roma? Lo sto apprendendo in questi momenti, pensi che sia una di quelle notizie di febbraio, ha appena chiuso il mercato e si comincia a parlare della prossima stagione, ma ci sono obiettivi importanti in questa stagione”.