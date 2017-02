Atalanta, Gasperini: "Io alla Roma? Fantacalcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, dopo la gara vinta contro il Cagliari, parla il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: "Dobbiamo continuare così. Fare i due gol subito ci ha permesso di mettere la gara nel miglior modo possibile. Il Cagliari è una squadra tosta e non era semplice. Roma? Fantacalcio, a febbraio si parla di allenatori e di giocatori che si muovono. Sono impegnato con l'Atalanta e concentrato per portare a fondo questa stagione fantastica. Petagna? Sta facendo un campionato importante. Fa giocare bene il reparto, un punto di riferimento per tutti".