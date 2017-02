Atalanta, Gomez: "Mi hanno chiamato due club italiani e dalla Cina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a L'Eco di Bergamo: "Non ci nascondiamo, l'abbiamo detto pubblicamente. Vogliamo l'Europa. Questa è la verità. Già a Palermo sarà una battaglia. L'opportunità è grossa, ma ogni gara è da giocare. Chi segnerà di più tra me e Petagna? Io, che domande! Con lui mi diverto tanto e ogni giorno la gente si mette in mezzo ed è divertente. Futuro? Hanno chiamato dalla Cina e anche da due club italiani. Io sto benissimo a Bergamo, ho un contratto fino al 2020. Se otteniamo la qualificazione in Europa rimango".