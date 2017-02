Atalanta, il Beijing pronto a offrire 10 milioni di euro per Paloschi

Il Corriere di Bergamo di questa mattina conferma le indiscrezioni di TMW a proposito degli occhi della Cina sul campionato italiano. Alberto Paloschi piace al Beijing, che è pronto a mettere sul piatto 10 milioni entro la fine di febbraio per portare in Super League l'attaccante che non trova spazio alla corte di Gasperini. L'alternativa è Mattia Destro del Bologna.