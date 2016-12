Atalanta, il Wuhan Zall continua a lavorare per Pinilla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa si sta muovendo con forza per riavere Mauricio Pinilla. Per il cileno però rimane ancora viva anche la pista cinese che porta al Wuhan Zall di Ciro Ferrara. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com serve però uno sforzo economico per convincere l'ex Cagliari. L'Atalanta ha abbassato leggermente le sue richieste rispetto ai 2,5 milioni inizialmente chiesti.