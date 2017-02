Atalanta, la promessa di Cristante: "Io come Gagliardini, fidatevi di me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Atalanta parla Bryan Cristante, dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Io? Come Gagliardini. Bergamo, fidati. All'Atalanta darò tutto me stesso. Mi sono subito inserito nel migliore dei modi, l'Atalanta sta facendo un grande campionato ed è giusto credere all'Europa. Ho scelto questa piazza per il progetto di valorizzazione dei giovani: è un ambiente ideale, è una città bellissima. Conto di rimanere per un anno e mezzo".