Atalanta, non solo il Pescara per Paloschi. In corsa anche Lazio e Bologna

L'edizione odierna del Corriere di Bergamo analizza la situazione dell'attaccante dell'Atalanta, Alberto Paloschi. Il giocatore non vuole abbandonare dopo soli sei mesi, ma molto dipenderà se la società avrà intenzione di non dilapidare un capitale. Per lui ci sarebbe un interessamento del Pescara, ma non solo: il Bologna è alla ricerca di un vice Destro, ma non avrebbe attualmente la forza monetaria per convincere i nerazzurri, mentre la Lazio sarebbe destinazione gradita.