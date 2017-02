Atalanta, Papu Gomez: "Sogno una big, interessi di Roma e Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ala dell'Atalanta, Alejandro Gomez, ha parlato ai microfoni di Radio Closs Continental circa eventuali offerte che potrebbero - da Inter, Milan e Roma, già interessate in questi mesi - arrivare nelle prossime settimane. "Sono passati sette anni da quando ho lasciato l'Argentina e sono in forma, mi sento un giocatore più completo, posso giocare sempre e fare più esperienza. Abbiamo un allenatore molto bravo. Mi hanno chiamato dal Milan, sto aspettando un'offerta importante da un club europeo, almeno per provare: è un mio desiderio personale, non è questione di soldi. Sanno che in caso me ne andrò, in Italia o in Europa. Ho già 29 anni, se arriva vedremo... Interessi di Roma e Milan La Nazionale italiana mi voleva ma avevo già giocato il Sub20 con l'Argentina: Bauza era in Italia per vedere tanti giocatori. Mi risulta strano, l'unica cosa che mi fa pensare a un'esclusione di Icardi dalla nazionale è un qualcosa di extra calcio".