Atalanta, per Pinilla ci sono Genoa e Palermo. Sfuma la pista sudamericana

Ultime sul futuro di Mauricio Pinilla, che lascerà l'Atalanta nel prossimo mercato di gennaio. Secondo il Corriere di Bergamo il cileno è inseguito principalmente da due sue ex società come Genoa e Palermo, sebbene ci sia l’alternativa Universidad de Chile. Nelle ultime ore si è parlato anche di Veracruz, società messicana, ma l’idea è che l’Atalanta possa cederlo gratis senza però voler parlare di eventuali buonuscite per i sei mesi mancanti di contratto.