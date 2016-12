Atalanta, Percassi: "Caldara? La Juve ha anticipato tutti"

Fonte: Alfredopedulla.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo, nella quale ha confermato l’intesa raggiunta con la Juventus per la cessione di Mattia Caldara, scenario da noi svelatovi a partire dalla notte tra il 21 e il 22 novembre. Queste le dichiarazioni del patron bergamasco: “Caldara? La Juventus ha anticipato tutti ed il ragazzo resterà con noi, così potrà avere la possibilità di crescere giocando più spesso: per noi è un’operazione storica. Sportiello? Non vogliamo tarpare le ali ai nostri giovani, è più corretto che ognuno segua la propria strada. Gomez e Petagna, in questo momento, sono incedibili”.