Atalanta, Percassi: "Kessie? Per ora ce lo godiamo. Il Papu è straordinario"

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, parla a La Gazzetta dello Sport commentando vari temi dell'attualità nerazzurra: "Kessie prenotato dalla Roma per giugno? È un gran giocatore, piace a tanti: per ora ce lo godiamo... Se ho temuto di perdere Gomez? È straordinario. Ha avuto offerte ma abbiamo detto subito no. Avevo promesso a Gasperini che non lo avremmo ceduto e poi... a Bergamo è un idolo: al nostro store c’erano 100 metri di coda per lui, il centro città bloccato, mai vista una cosa simile. Anche lui lo vedo bene a lungo con noi".