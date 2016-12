Atalanta, Percassi: "Petagna e Gomez sono incedibili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha rilasciato una lunga intervista a L'Eco di Bergamo: "Gasperini è la persona giusta al posto giusto. Si sta divertendo, è bravo nella gestione del gruppo e ogni volta che gli parlo capisco che sta già pensando al futuro. Caldara? La Juve ha anticipato tutti ed il ragazzo restando da noi crescerà giocando. Questa è un'operazione che può cambiare la storia dell'Atalanta. Sportiello? Non dobbiamo tarpare le ali ai giovani, è giusto che seguano la loro strada. Piuttosto è decisivo sostituirli in modo adeguato. Chi mi ha stupito? Petagna, non lo conoscevo. Lui e Gomez sono incedibili".