Atalanta, Sartori: "Gomez attento lettore, Kessie non è della Roma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore tecnico dell'Atalanta, Giovanni Sartori, parlando a Bergamo TV ha parlato dell'intervista di Gomez ai media argentini in cui avrebbe quasi ufficializzato la partenza di Kessie in direzione Roma. "Probabilmente il Papu è attento lettore dei giornali, lo danno fatto alla Roma - cosa non vera - ha riportato il pensiero. Se fate mente locale si è parlato della Juventus, poi al Chelsea, poi all'Inter e alla fine non è andato da nessuna parte. A oggi è un giocatore dell'Atalanta, fino al termine del campionato probabilmente non ne parleremo con nessuno. Non c'è solo la Roma, però noi fino a fine anno non parleremo di lui. Onestamente in estate, personalmente io, non avevo previsto una esplosione così importante di Gagliardini, Caldara, Kessie... ma anche Petagna, non giocava titolare in Serie B".