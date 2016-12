Atalanta, Schmidt per l’estate: visite mediche fissate dopo Natale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Atalanta sembra ormai certo l’arrivo del brasiliano Joao Schmidt (23). La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che il centrocampista del San Paolo sarà nerazzurro dall’estate, a parametro zero, ed è atteso per le visite mediche già nei giorni successivi alle feste natalizie.