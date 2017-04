Atalanta, Toloi: "Roma forte ma per noi è un punto importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole, riportate da Vocegiallorossa.it, di Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, dopo l'1-1 contro la Roma a Roma TV. "La squadra sta giocando bene, sapevamo che oggi sarebbe stata difficile. La Roma è forte ma la squadra sta facendo bene, usciamo con un punto importante. Il secondo tempo? Non è stato facile, nel primo abbiamo giocato bene. Nella ripresa loro sono cresciuti ma abbiamo fatto bene in difesa. È stato un punto importante. Che Roma ho visto? È una squadra forte. Siamo entrati e abbiamo pressato alto senza farli giocare. Nel primo tempo l’abbiamo fatto bene. La Roma è molto forte e lotterà ancora per vincere il campionato".