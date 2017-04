Atletico Madrid, terza semifinale in quattro anni. Solo il Real può fermarlo

© foto di J.M.Colomo

Ancora una volta, Atletico Madrid. 46 anni fa l'ultimo ribaltone dall'1-0 dell'andata, con il Leicester che non ci ha mai creduto fino in fondo anche grazie al gol, in apertura, di Saul Niguez. I Colchoneros per la terza volta nelle ultime quattro stagioni arrivano alle semifinali di Champions League ed è incredibile considerare che in tre occasioni su tre, sotto la guida di Diego Pablo Simeone, sia stato il Real Madrid a eliminarlo.

Di fatto Diego Pablo Simeone, dal 2011, è stato buttato fuori da Real Madrid e Rubin Kazan, in Europa League, nei sedicesimi dell'edizione 2012-13. Per il resto vittoria nel primo anno, poi solo eliminazioni dai Galacticos. E con il passaggio del turno - oramai solo da sancire considerato il 4-2 nell'altro quarto di finale - della squadra di Zidane c'è la possibilità di un nuovo, meraviglioso, capitolo. Magari con esito differente.