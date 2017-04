Atletico Madrid, Villaverde: "Simeone il nostro allenatore, il suo futuro è qui"

Intervistato da beIN SPORTS nel pre-match di Leicester-Atletico Madrid, il direttore esecutivo degli spagnoli Clemente Villaverde ha allontanato un possibile addio a fine stagione di Diego Pablo Simeone, seguito dall'Inter: "Sul futuro del Cholo non ci sono voci. Il suo futuro è l'Atletico Madrid, non ho sentito alcuna voce ultimamente. Per me è chiaro che è lui il nostro allenatore".