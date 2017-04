Aubameyang e la suggestione Milan. A volte ritornano

© foto di Imago/Image Sport

Quella di quest'anno potrebbe essere l'ultima stagione con la maglia del Borussia Dortmund per Pierre-Emerick Aubameyang. I tedeschi sono riusciti in quest'ultima stagione a resistere alle avances, sparando molto alto: oltre 80 milioni di euro la cifra chiesta. Difficile ribadire le stesse pretese quest'estate, con il gabonese che già in un paio di occasioni ha fatto irritare e non poco il club e lo sponsor. Il presentarsi col baffo Nike disegnato sui capelli e la pubblicità neanche tanto occulta all'azienda americana nel corso del derby contro lo Schalke ha creato non pochi disagi ai gialloneri, profumatamente pagati dalla Nike. Dopo 4 anni e nessun trofeo di rilievo (due supercoppe tedesche) l'addio sembra inevitabile per Aubameyang, che a giugno compirà 28 anni. Il Real Madrid, in caso di partenza di Benzema, ci pensa da un po'. E adesso irrompe anche il Milan, che vuole tornare a competere in Europa. E proprio il suo profilo è perfetto: oltre ad essere nel pieno della maturità Aubameyang è un prodotto del vivaio del Milan: una manna considerate le liste UEFA.