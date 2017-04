Ausilio: "Il mercato deve essere funzionale, l'Inter deve tornare a vincere"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni Mediaset Premium prima del match contro la Samp: "Abbiamo parlato di cinema con Ferrero. E' stato divertente, poi il presidente è una persona simpatica e seria perchè ha organizzato la Sampdoria benissimo. Siamo amici e si è parlato del più e del meno e non di mercato".

Sarà un mercato di fuochi d'artificio?

"Sarà un mercato serio. A me non piace parlare di fuochi d'artificio. Sarà un mercato fatto con una logica per rinforzare una squadra già di qualità. Poche cose e fatte bene".

Top player?

"Non abbiamo parlato di top player ma di giocatori funzionali al nostro progetto. Mancano nove partite e ci aspettiamo risposte dai giocatori in rosa. E' ancora lunga".

Difensore centrale e laterale?

"Penso che la logica sia quella. Se una squadra deve essere forte lo deve essere in quel reparto. Noi siamo già forti in difesa, sappiamo che si può fare qualcosa in più e ci faremo trovare pronti".

Il budget?

"Non si è parlato nello specifico di budget. Le cose sono fatte bene e al di là del budget deve essere un mercato funzionale. Poi se si può spender meno, è meglio".

Cosa c'è di nuovo in società?

"Di nuovo c'è la serietà di questo gruppo che è arrivato con le idee ben chiare. Suning ha fatto tantissimo. La scelta del tecnico, dei giocatori e dei dirigenti sono scelte fatte con cognizione di causa. Se c'è la possibilità di andare avanti insieme sarò felicissimo. Ho un solo compito: fare bene e migliorare questa squadra perchè l'Inter deve tornare a vincere".

Il futuro di Pioli dipende dal terzo posto?

"No. Una società seria cerca di programmare a una cosa che va oltre il risultato. Pioli sta costruendo, i risultati sono buoni. Poi può anche succedere che non si vinca una partita ma ciò non vuol dire che si butti via tutto quello fatto. Abbiamo nove finali".