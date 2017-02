Avv. Lazio sulla causa con Bielsa: "Stiamo ultimando le traduzioni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non è solamente impegnata in campionato e in Coppa Italia, in casa biancoceleste ci sono varie questioni legali aperte: dal caso Petkovic fino ad arrivare a quello di Marcelo Bielsa. In mezzo le vicende legate ad Onazi (mensilità non pagate) e Gonzalez (mancata rescissione e ritardi salariali). Proprio ieri, a Tivoli, c'è stata un'udienza legata all'ex tecnico biancoceleste per il ricorso presentato da Vlado nei confronti della società capitolina. Mentre l'affaire Bielsa, a cui la società ha fatto causa dopo le sue dimissioni, deve ancora entrare realmente nel vivo. Per fare il punto della situazione su tutto la redazione de Lalaziosiamonoi.it ha contattato l'avvocato della società capitolina Gianmichele Gentile: "L'udienza di Petkovic è stata rinviata a giugno, doveva venire un teste del tecnico che non si è presentato. Aveva dei problemi di lavoro in Francia ovviamente in ambito sportivo. Per quel che riguarda Gonzalez non ho ancora avuto gli atti e non posso dire nulla. Onazi non mi risulta che ci siano novità, per Bielsa invece stiamo ultimando le traduzioni della documentazione per la notifica in spagnolo, non abbiamo previsioni, tradurremo la documentazione e poi il tribunale fisserà l'udienza".