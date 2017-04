Bacca e un destino che pare segnato. Soprattutto con la conferma di Montella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanto tuonò che non piovve, è stata la sintesi dell'estate di Carlos Bacca. L'attaccante del Milan fra giugno e agosto scorsi sembrava davvero prossimo al passo d'addio, ma alla fine tutto si è risolto con una bolla di sapone. Le squadre più forti sul colombiano all'epoca erano il Siviglia e soprattutto il West Ham e non è da escludere che proprio questi due club tornino alla carica a fine stagione. Perché ad oggi tutto lascia pensare ad un addio dell'attaccante in estate. Di certezze assolute a riguardo ancora non ce ne sono e in fondo non potrebbe essere diversamente, il cambio di proprietà è argomento recente e servirà del tempo per programmare le strategie future. Molto potrebbe dipendere dal futuro di Montella, in caso di conferma la partenza di Bacca è scontata, ma non solo. Recentemente si è inserito anche l'Olympique Marsiglia, intenzionato a spendere parecchio in estate per rafforzare la squadra, anche se l'ipotesi francese non convincerebbe fino in fondo il giocatore. Che alla fine potrebbe pure restare a Milanello, ma allo stato attuale delle cose questa strada non sembra essere prioritaria. Per il giocatore, ma soprattutto per il nuovo Milan cinese.