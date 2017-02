Baccin: "Con la Juventus nessun contatto. Resterei a Palermo"

Il direttore del settore giovanile del Palermo, Dario Baccin, ha parlato ai microfoni di MondoPrimavera.com del suo possibile trasferimento alla Juventus: "Ho un contratto in scadenza ed è normale che possa ricevere delle attenzioni da parte di altre società. Al momento però non è stata presa alcuna decisione, ma valuterò con attenzione ogni possibilità. Ovviamente prima di ogni altra cosa parlerò con la proprietà del Palermo e poi trarrò le mie conclusioni“.

C’è la Juventus nel futuro di Baccin? “Per adesso non c’è stato nulla. Si è fatto solo il nome e nulla più. Fino al 30 giugno ho un contratto col Palermo. Per adesso aspetto solo di confrontarmi con la società. È chiaro che il lavoro portato avanti in questi anni abbia destato attenzione da parte di altri club; questo fa piacere, ma per adesso niente di nuovo. Se mi piacerebbe restare a Palermo? Sì, certamente mi piacerebbe a patto che ci sia un certo tipo di programma condiviso e capire soprattutto se c’è la buona volontà, da parte di tutti, di portare avanti un certo tipo di progetto; punto ad avere queste risposte al più presto”.