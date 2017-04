Balotelli, messaggio a Galliani: "Sei unico, ho trovato un amico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex attaccante del Milan attualmente al Nizza Mario Balotelli ha voluto scrivere un messaggio ad Adriano Galliani, da oggi ex amministratore delegato del Milan: "Grazie per questi anni passati assieme, ho trovato un amico più che un datore di lavoro. Ti ringrazio per avermi sempre appoggiato e complimenti per tutti questi anni di vittorie. Adriano sei unico .. forza Milan!".