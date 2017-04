Balotelli: "Via dal Milan? Berlusconi, no comment... Andrei al Napoli"

Lunga diretta su Instagram per Mario Balotelli che ha risposto così ad alcune domande dei tifosi: “Io tifo Milan e simpatizzo Manchester City, non dovete arrabbiarvi per questo - ha detto l’attaccante del Nizza -. Perché ho gettato la maglia dell’Inter contro il Barcellona? Ho sbagliato due-tre giocare di fila, ci tenevo tantissimo a quella partita e San Siro ha iniziato a fischiarmi. Ci sono rimasto malissimo, per questo ho reagito così. Ma avevo 18 anni, ero un ragazzino. Perché ho lasciato il Milan? Galliani mi voleva, ma Berlusconi invece... no comment. Il Ghana? Sono nato in Italia, gioco per l’Italia. Belotti e Immobile? Stanno spaccando il campionato a forza di gol, sono veramente forti. Io al Napoli? Sì andrei.