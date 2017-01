Basta il gol: Alessandro Rossi, il nuovo centravanti old style della Lazio

© foto di Federico Gaetano

A volte, basta il gol. Anche nell'epoca del falso nueve e dei centravanti moderni, di ali che tornano e trequartisti che devono fare la fase difensiva. In casa Lazio, settore giovanile, c'è chi a questo fondamentale presta ancora attenzione. Classe '97, 184 centimetri di altezza, il numero 9 sulle spalle, la fascia da capitano della Primavera al braccio: Alessandro Rossi, di mestiere centravanti. Considerato uno dei più promettenti prodotti del vivaio biancoceleste l'anno scorso. Forte e veloce, capace di svariare sul fronte offensivo ma con quell'obiettivo in mente. Un po' Chinaglia, un po' Casiraghi, per rimanere in ambito biancoceleste.