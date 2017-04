Benfica, Lindelof piace a mezza Europa. United in vantaggio

Victor Lindelof sarà certamente al centro del mercato estivo. Il difensore svedese classe '94 di proprietà del Benfica piace a mezza Europa, molto in Inghilterra. Ma non sarà semplice strapparlo ai portoghesi che gli hanno fatto recentemente prolungare il contratto fino al 2021. Soprattutto è stata inserita nell'accordo una clausola rescissoria di 60 milioni, forse anche un tentativo per allontanare qualche club di grido o comunque per assicurarsi una cifra ben definita. Su di lui c'era un interesse dell'Inter e anche la Roma aveva pensato a lui in caso di partenza di Manolas, anche se una somma del genere probabilmente può essere ritenuta eccessiva. In particolare è stato cercato dal Manchester United, vista la profonda stima che Mourinho ha nei suoi confronti. Il club inglese potrebbe sborsare la cifra richiesta e portarsi a casa Lindelof, giocatore molto dotato tecnicamente e che si fa apprezzare anche per la stazza fisica. Da tener presente anche l'interesse del Chelsea e del City, dell'Arsenal e del West Bromwich.