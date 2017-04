Berardi e l'Inter un anno dopo, ora si può

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Berardi e l'Inter? Scusate il ritardo. Affare che diventa possibile a distanza di un anno, l'attaccante del Sassuolo è un'idea concreta e percorribile per i nerazzurri. Domenico Berardi è uno degli obiettivi di mercato dell'ambiziosa Inter, che ha voglia di ripartire da un nuovo ciclo magari con la speranza di mettere qualcosa in bacheca. Per il Sassuolo, in estate, sarà tempo di cambiamenti. Dall'allenatore ai suoi pezzi pregiati, di cui proprio Berardi fa parte. Eusebio Di Francesco ha scritto pagine importanti per la storia del club neroverde, Squinzi lo sa e non gli tarperà le ali. Proprio come farà con Berardi, pronto per grandi palcoscenici. L'Inter c'è e ci pensa concretamente. Appuntamento rimandato solo di un anno, ora l'affare è possibile. Scusate il ritardo...