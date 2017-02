Bereszynski sulle orme di Linetty: Pereira è già un lontano ricordo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Prima la buona prestazione contro la Roma, poi la conferma, a San Siro contro il Milan. Bartosz Bereszynski si è preso la Sampdoria e dopo aver disputato le ultime due partite con la maglia da titolare addosso, non vuole più fermarsi. Arrivato ufficialmente il 4 gennaio dal Legia Varsavia è rimasto in panchina nelle prime tre gare giocate dalla Samp nel 2017, complici anche alcuni problemi fisici che gli impedivano di allenarsi al meglio, ma da domenica scorsa Giampaolo ha deciso di puntare su di lui e il polacco lo ha ripagato sul campo. L'addio di Pedro Pereira, tornato al Benfica nel corso dell'ultima finestra di trasferimenti, è già un lontano ricordo per il popolo blucerchiato, che spera di poter vedere una storia simile a quella di Karol Linetty, polacco anche lui, che dall'inizio dell'anno ha sempre ben figurato nel centrocampo sampdoriano. Adesso è il momento di Bereszynski, pronto a diventare un protagonista sempre più importante,