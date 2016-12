Bernardeschi: "Orgoglioso ed emozionato di giocare per la Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il talento della Fiorentina Federico Bernardeschi: "Io a vita alla Fiorentina? Sicuramente è una grande emozione giocare con questa maglia e con questa squadra. Stasera c'è amarezza per quel rigore all'ultimo secondo, ma io sono orgoglioso di giocare qua, in questa squadra e con questo mister. Ora cercheremo di goderci le meritate vacanze, volevamo chiudere con una vittoria ma siamo comunque orgogliosi. Ringrazio Sarri, lo stimo molto e i complimenti mi fanno piacere. Io capofila della nuova generazioni di talenti? Credo che ci sia un'impronta importante ultimamente, stanno venendo fuori molti giovani bravi. L'Italia sta crescendo, in futuro sono sicuro che potremo fare molto bene. Da questo punto di vista siamo molto fiduciosi, crediamo di poter far bene e aspettiamo il nostro futuro".