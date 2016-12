Bilic chiama Bacca al West Ham: "Al Milan gioca poco, è inusuale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il West Ham torna con forza su Carlos Bacca. Dopo i rumors di mercato circolati nelle scorse ore, è lo stesso allenatore degli Hammers Slaven Bilic, in conferenza stampa, ad aprire le porte del club all'attaccante del Milan: "Bacca mi piace. Era un nostro obiettivo già la scorsa estate, ma alla fine il giocatore ha deciso di restare al Milan. In questa prima parte di stagione però non ha giocato molto ed è qualcosa di inusuale per lui".