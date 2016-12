Bilic: "Parlerò con Zaza del suo futuro, la clausola ci condiziona"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Slaven Bilic, tecnico del West Ham, parla così della situazione di Simone Zaza in conferenza stampa: "Il riscatto alla 14esima presenza è il motivo per cui non è stato parte del gruppo nelle ultime partite ha un tipo di contratto molto specifico. Oggi parlerò con lui del suo futuro e della sua situazione, troveremo la giusta soluzione".