Bivio Kalinic: senza Europa possibile addio alla Fiorentina

Dai milioni della Cina a un possibile addio in estate. Il futuro di Nikola Kalinic è tutt'altro che scritto e la Fiorentina rischia di perdere il suo attaccante principe nella prossima estate. Questo perché l'attaccante, dopo aver rinunciato all'offerta faraonica del Tianjin durante il mercato di gennaio per restare nel calcio che conta, adesso vorrebbe giocare per un club ambizioso. La Fiorentina in estate attuerà una vera e propria rivoluzione, visto gli addii certi di Paulo Sousa e del capitano Gonzalo Rodriguez, e a seconda del nuovo progetto il croato deciderà se continuare a vestire la maglia viola oppure chiedere la cessione. Saranno mesi molto caldi in casa viola, Kalinic rischia di diventare un caso, sempre che la società non lo accontenti, mettendolo al centro di un ciclo che punta a riportare un trofeo nella bacheca del club gigliato.