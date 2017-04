Boateng: "Nei derby può succedere di tutto. Sosterrò il Milan come sempre"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da TuttoSport, il centrocampista del Las Palmas Kevin-Prince Boateng ha parlato del derby milanese in programma domani alle 12.30: "Come sempre farò il tifo per il Milan, ma sarà una partita molto difficile. L'Inter veniva da un periodo positivo in cui stava giocando molto bene. Nei derby, però, può sempre succedere di tutto. Spero i rossoneri riescano a vincere".