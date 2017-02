Bologna, ag. Masina: “Merita un grande club. Napoli? Mai parlato con Giuntoli”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso Radio Crc, l'agente Marco Antonio De Marchi ha parlato del suo assistito Adam Masina (23) in vista della gara di domani tra Bologna e Napoli. “La squadra azzurra - ha detto - è stata allestita in maniera impeccabile per competere a livello nazionale e internazionale. Sono due cose distinte, ma vincere aiuta a vincere e avendo il Real Madrid alle porte il pensiero è proiettato verso quella partita. Le grandi squadre, per essere competitive, devono riuscire a portare a casa punti a casa anche contro formazioni che sono inferiori e se il Napoli vuole diventare grande, deve pensare solo al Bologna. Sarri sta dimostrando di avere grandi qualità e tutto lo staff tecnico del Napoli è di primo piano”.

Masina? “Non ho mai avuto contratti con Napoli per Adam. In due anni si è imposto e si è fatto conoscere da tutti i club importanti, anche quelli di prima fascia. Gioca in un ruolo ricercato e per abnegazione e qualità Masina è un giocatore da grande club, ma non ne ho mai parlato con Giuntoli. Sarò al Dall’Ara e ho detto a Masina che lancerò i pallini dalla tribuna per aiutarlo a fermare Callejon. Scherzi a parte, Adam ha raggiunto la maturità necessaria per leggere le situazioni e conosce le qualità dei suoi avversari per cui è pronto e determinato. Questa è una stagione importante per lui”.