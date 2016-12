Bologna, anche Floccari in uscita: tra club di B sulle sue tracce

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Morleo. In casa Bologna anche Floccari prepara le valigie. A Casteldebole - riporta Il Resto del Carlino - sono arrivati sondaggi concreti per l'attaccante, arrivato un anno fa in rossoblù dal Sassuolo e in scadenza di contratto a giugno. Sta vagliando l’idea di un nuovo trasferimento. Novara, Bari e Cesena sono sulle sue tracce e se uno di questi club dovesse mettere sul piatto un contratto almeno fino al giugno 2018, Floccari darebbe il via libera alla sua cessione: novità sono attese nelle prossime due settimane.