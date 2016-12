Bologna, Bigon: "Pronti a sfruttare le occasioni, ma la rosa è completa"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato a Sky Sport del mercato invernale dei rossoblu: "Cerci out dai convocati dell'Atletico? Non posso commentare le scelte dell'Atletico, a noi non cambia niente. Il lavoro iniziato quest'estate, fatto di ragazzi giovani, proseguirà anche a gennaio. Siamo soddisfatti ma sappiamo che si può fare meglio. Se dovesse arrivare un'occasione interessante a gennaio ci penseremo. Dal punto di vista tecnico Cerci ci può stare, è un giocatore che può dare un contributo immediato, ma un club come il nostro deve cercare di fare operazioni che possano avere anche una strategia futura. Sadiq? E' uno dei giocatori che abbiamo individuato quest'estate. L'idea era quella di verificare il suo inserimento per poi decidere a fine stagione cosa fare. L'infortunio ha scombinato un po' i piani, ora ci auguriamo che possa recuperare presto. Un difensore in arrivo? Numericamente siamo a posto, abbiamo una rosa ampia con doppi giocatori in ogni ruolo. E' chiaro che qualcuno ha trovato meno spazio, vedremo se ci sarà l'opportunità di trovare qualche possibilità per dare spazio a chi ha giocato meno anche se a gennaio non è semplice. Cercheremo di tenere gli occhi aperti se dovessero presentarsi occasioni interessanti. Quello che posso dire è che il futuro del Bologna sarà fatto dalla valorizzazione dei giovani presenti. Oikonomou? E' un patrimonio del club, è normale che quando un giocatore trova poco spazio gli altri club si interessano. Lui è un nostro patrimonio e noi vogliamo sviluppare al meglio le sue potenzialità".