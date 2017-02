Bologna, Donadoni: "Ben venga l'arbitro Doveri, nonostante i precedenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Milan, commentando anche la designazione di Doveri (ampiamente contestato dai rossoblu nell’ultimo precedente del maggio scorso, quando il Bologna perse 1-0 in casa con il Milan e l’arbitraggio lasciò tanti dubbi per il rosso a Diawara ed un rigore negato a Floccari): "Doveri? Non posso non pensare che un professionista non faccia il suo dovere. Se guardiamo i precedenti possiamo capire le preoccupazioni per la designazione. Ho anche subito sulla mia pelle l'atteggiamento degli arbitri nei confronti del Milan quando giocavo nell'Atalanta ma credo nella buona fede e nella correttezza. Ben venga Doveri, sono contento che ci sia lui: sarà un bel test per il Bologna, per il Milan e per lui".