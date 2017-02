Bologna, Donadoni: "Gara sbagliata ma l'arbitro ci ha messo del suo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Bologna Roberto Donadoni ai microfoni di Rai Sport ha detto:

Rigore sbagliato ed espulsione di Masina due episodi chiave?

"Non ho gradito il fatto che sul fallo di mano di Callejon l'arbitro lo abbia solo ammonito e poi a Masina ha dato subito il rosso, sono due errori madornali. La gara si è fatta subito difficile subendo due gol in maniera troppa ingenua, noi siamo colpevoli ma la gara si poteva riaprire, l'arbitro ci ha messo del suo, poi il Napoli è fortissimo e non possiamo concedere quello che abbiamo fatto stasera, è stato il nostro errore ma dobbiamo subito riscattarci, mercoledì abbiamo un'altra gara e vogliamo ripagare gli applausi dei tifosi che ci hanno fatto anche sul 7-1 con una buona prestazione".

I fischi per Destro?

"Mattia è molto dispiaciuto per aver sbagliato il rigore che poteva riaprire una gara che si sarebbe messa diversa, era rammaricato e i fischi ci possono stare, fa parte della nostra professione. Sta vivendo comunque un momento positivo e deve avere il carattere giusto per riscattarsi".

Problemi in difesa?

"Loro sono bravissimi, hanno velocità, tecnica da campioni, superiore alla media, quello che riescono a fare poche squadre possono permetterselo, noi siamo stati poco lucidi sui primi due gol, siamo stati troppo superficiali. Ci stava il rigore e l'espulsione di Callejon, potevamo riaprire la gara e non capisco perché l'arbitro non lo abbia espulso e poi lo abbia fatto con Masina, non vedo come è possibile. Mi sembra una scelta completamente sbagliata, in una serata completamente sbagliata per noi, anche l'arbitro ci ha messo del suo. Sul 7-1 dobbiamo fare mea culpa, ma con l'espulsione di Callejon subito la gara poteva cambiare, non ci ha agevolati, anche l'arbitro deve farsi il suo".

Le sconfitte col Torino e Napoli cosa hanno in comune?

"Sono due gare completamente diverse, ci sono due-tre letture individuali che le accomunano ma sono due gare diverse".