Bologna, Donadoni: "I ragazzi sono distrutti per questo ko, io il responsabile"

Al termine della sconfitta a sorpresa contro il Milan, il tecnico del Bologna Roberto Donadoni si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza post-match.

Ecco le considerazioni dell'ex ct della Nazionale italiana: "Siamo stati poco lucidi. La grande voglia di fare risultato non è bastata, anzi. Ci ha portato a perdere lucidità, per l'appunto. I ragazzi avevano tantissima voglia di riscattare il ko contro il Napoli. Il Milan, rimasto in nove, si è ovviamente difeso per poi ripartire in contropiede. Noi gli abbiamo concesso questa possibilità, un grave errore. Tutti sono distrutti per questa sconfitta, ma il responsabile sono solamente io. Per uscire da questo momento delicato c'è bisogno dell'aiuto di tutti".