Bologna, Donadoni: "Ko col Napoli incredibile. C'è voglia di riscatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole del tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, alla vigilia della sfida contro il Milan: "Il risultato di sabato contro il Napoli (1-7) è davvero maturato in un modo incredibile. Non voglio cercare troppe spiegazioni ma si sono susseguite una serie di concomitanze incredibili: una partita perfetta nella negatività. Facendo discorsi da bar verrebbe da dire che sia meglio prendere sette gol in una sola partita piuttosto che perdere tre partite. La squadra è cosciente del momento e di come è maturato questo risultato. Guardando già domenica i ragazzi ho visto voglia di riscattarsi sul piano fisico e mentale: chi non ha questo atteggiamento non gioca. Destro deve partire stringendo la mandibola con cattiveria e tenacia senza uguali: si può fare bene o male, segnare o meno ma non si può prescindere dall'atteggiamento", la parole riportate da bolognanews.net.