Bologna, Donadoni: "Sarebbe facile chiedere giocatori da 20 milioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Tutti quanti dicono che il Milan sta bene, prima qualcuno in meno. Avrei preferito giocare prima, recupereremo la partita e vedremo. La vittoria in Supercoppa è un ottimo risultato, affrontare e vincere con la Juventus è positivo. Con la Juventus? Lo sapremo solo quando arriveremo all'appuntamento, ci prepareremo al meglio, questo dev'essere un grande stimolo, sappiamo di affrontare avversari qualitativamente al top. Sul mercato ora si fa molta propaganda, a gennaio ci sono sorprese e novità che si concretizzano negli ultimi giorni. Orsolini e Ciciretti? Tutte sono opportunità, anche il sottoscritto seguirà chi di appetibile, bisognerà fare le cose bene. Se si va ad attingere in B ci sono delle prospettive, ma sono di categoria inferiore, l'aiuto è relativo. Chiedere giocatori da 15-20 milioni di vuole poco, ma è chiaro che la nostra dimensione non ci permetta richieste di questo genere. Biabiany? Lo conosco bene, è in una realtà che, anche dal punto di vista economico, ha stravolto il budget. Però ha la volontà di riscattarsi, di dimostrare, al di là delle sue qualità. Abbiamo bisogno di qualcosa di certo, gente con stimolo e volontà. Verdi sta portando avanti il suo programma, io spero arrivi anche prima, ha incominciato l'anno in maniera perfetta, è chiaro che lo stop condizioni. Avrà modo di rifarsi. Dopo questa prima parte di campionato era lecito aspettarsi qualcosa di più, abbiamo lasciato qualche punto ma questo non è un alibi, più una colpa. Con un po' più di malizia si poteva avere tranquillamente".