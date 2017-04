Bologna, Donsah verso la permanenza per crescere e maturare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la maglia del Cagliari si è imposto nel grande calcio. A sorpresa, nel 2015, è stato il Bologna ad aggiudicarsi le prestazioni di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Poi, Godfred Donsah, si è un po' perso per strada: solo 9 presenze stagionali per il ghanese, ma nonostante questo l'interesse delle altre squadre non è mai diminuito. A gennaio c'è stato un forte interesse da parte di Roma e Torino, ma alla fine l'affare non è andato in porto. La sensazione è che Donsah sia destinato a restare a Bologna per almeno un'altra stagione, per trovare continuità e continuare il suo percorso di crescita.