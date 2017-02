Bologna, l'ex presidente Zanetti: "Troppi dirigenti. Ho proposte nel calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in esclusiva da "Il Pallone Gonfiato", l'ex presidente rossoblù Massimo Zanetti ha parlato così del momento della squadra e di Saputo: "Ho visto parte della gara contro il Napoli ma poi mi sono avvilito: sembrava di vedere una squadra di Serie A contro una di B. Poverino Saputo, non vorrei essere nei suoi panni perchè se dopo tante spese ottenessi questi risultati probabilmente mi verrebbe un infarto. Investire tanto denaro deve portare ad avere un ritorno importante e quindi gli auguro che il Bologna possa andare meglio di così in futuro. Probabilmente se avessimo gestito noi il club avremmo speso meno, magari ingaggiando qualche dirigente in meno ma comunque 40 milioni sarebbero stati indispensabili. Collaborare in futuro con lui magari per il Dall'Ara? Non sarei interessato, ho altre proposte per entrare nel calcio ma per il momento ho già troppi impegni".